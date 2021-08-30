В США вступает в силу запрет на покупку энергоресурсов из России для американских военных баз в Европе

Запрет распространяется на все формы энергии — поставляемой в любой форме и для любых целей, включая отопление, охлаждение и электричество, и касается только основных оперативных баз США.

Правило действует только в отношении Европы, и не распространяется на Азию — в частности, под него не подпадают расположенные в Азии части Турции.

Пентагон допускает исключение из правил и отмену запрета в определенных случаях, например, если физически невозможно отделить российскую энергию от энергии, произведенной за ее пределами, если для получения новой энергии понадобится строительство новых линий электроснабжения или если цена отделения электроэнергии будет непозволительно высокой.

Об отказе от запрета на закупку российской электроэнергии для американских военных баз в Европе необходимо будет уведомлять оборонные комитеты Конгресса.

Десять дней назад США ввели санкции в связи с отравлением политика Алексея Навального, запретив экспорт товаров и технологий, связанных с ядерной и ракетной промышленностью.