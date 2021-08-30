Очередная массовая драка произошла в Москве

Её участникам вменяют мелкое хулиганство. На юго-западе столицы около строительной площадки на улице Маресьева полиция задержала десять человек.

Как объявили в МВД, это произошло после того, как в дежурную часть поступило сообщение о конфликте, который перерос в массовую драку. Всем её участникам назначили административное наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи рублей. В ведомстве уточнили, что трое из задержанных были местными жителями. Причины конфликта в сообщении полиции не указаны. Кто принимал в нём участие — также не уточняется.

За последние несколько дней это уже третья массовая драка в Москве, о которой стало известно общественности. Все предыдущие происходили между мигрантами из центральной Азии. Так, в пятницу после конфликта на Бауманской улице было задержано 49 человек, а днём ранее в полиции объявили и о драке в хостеле в новой Москве, после которой в отделение забрали более 20-ти граждан. В обоих случаях потасовки попали на камеры видеонаблюдения. Некоторым участникам конфликтов грозит депортация из страны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что столице возбуждено уже 800 дел из-за правонарушений и массовых драк с участием мигрантов. Глава городской администрации предупредил, что участников таких конфликтов будут и дальше высылать из страны.