Ураган «Ида» оставил без света более миллиона жителей штата Луизиана

Власти объявили о стихийно бедствии.

Ураган «Ида» пришел в Луизиану в 16-ю годовщину самого разрушительного урагана в новейшей истории США Катрина и обрушился на штат в виде шторма 4-й степени со скоростью ветра в 220 км/час. Такая сила урагана держалась почти шесть часов, после чего к вечеру воскресенья «Ида» ослабла до 3-ей степени.

Ураганы 4-й степени приводят к катастрофическому ущербу, ураганы 3-й степени — к разрушительным последствиям. Новый Орлеан затопило настолько, что все дороги оказались непроходимы, с некоторых домов срывало крыши, а более 800 тысяч человек остались без электричества.

Власти Нового Орлеана обратились к жителям с просьбой «ограничить использование воды» в домах, чтобы уменьшить количество сточных вод, которые необходимо отвести. Уровень воды, как ожидается, в ближайшее время поднимется до 50 см, что приведет к дальнейшему ущербу и разрушениям.

В настоящее время ураган ослаб до 1-й категории.