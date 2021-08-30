Генсек ООН намерен обсудить ситуацию в Афганистане с постоянными представителями стран-членов безопасности

В ней примут участие послы России, Франции, США, Китая и Великобритании. Совет Безопасности ООН после серии терактов в кабульском аэропорту уже осудил террористические нападения и заявил о недопустимости превращения Афганистана в «плацдарм для террористических организаций».

В четверг в результате взрывов погибли и пострадали более сотни мирных афганцев, включая детей, а также американские военнослужащие и персонал. Ответственность за теракты тогда взяла на себя связанная с ИГИЛ* афганская организация «Исламское государство-Хорасан».

В своем заявлении члены Совета Безопасности напомнили о том, что особого обсуждения заслуживает нападение на гражданских лиц, помогающих эвакуировать мирное население.

Сам ход эвакуации желающих покинуть захваченный представителями «Талибана»**, должен стать отдельной темой сегодняшней встречи постпредов с Антонио Гуттеришем.

Ранее государства-члены Совбеза ООН подтвердили свою поддержку деятельности Миссии ООН в Афганистане и подчеркнули необходимость обеспечения безопасности работников консульских служб стран-членов Организации.