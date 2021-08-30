Reuters: Не менее пяти ракет были выпущены сегодня утром по территории аэропорта Кабула

Несколько из них перехватили американские системы противовоздушной обороны, сообщает агентство со ссылкой на неназванного чиновника США. Пока нет информации о потерях среди военнослужащих. Очевидцы, в свою очередь, сообщили, что снаряды упали в районе рядом с аэропортом. После этого последовала стрельба.

Накануне американские силы нанесли в Кабуле удар с беспилотника. Как заявили в Пентагоне, был уничтожен автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого боевики группировки «Исламское государство»* намеревались совершить теракт в кабульском аэропорте.

Согласно поступающим данным, в результате атаки военных США были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. По данным телекомпании CNN, жертвами удара стали девять гражданских, в том числе дети.