Более миллиона человек остались без света на юге США после того, как ураган «Ида» обрушился на штат Луизиана

Наиболее тяжелая ситуация складывается в прибрежных районах, в большей степени пострадавших от удара стихии. Ранее сообщалось, что полностью подача электроэнергии прекратилась в крупнейшем городе Луизианы — Новом Орлеане.

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Ида», которому была присвоена четвертая категория из пяти возможных, обрушился на Луизиану в воскресенье днем. К вечеру он ослабел до второй категории, однако по-прежнему грозит серьезными разрушениями.

Скорость ветра достигает 47 м/с, он движется в северо-западном направлении со скоростью около 14 км/ч. Сообщается как минимум об одном погибшем.

Ранее мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл издала указ об обязательной эвакуации тех, кто живет в незащищенных дамбами частях города.

Штат Луизиана и его самый густонаселенный город Новый Орлеан подверглись разрушительному удару стихии ровно 16 лет назад. В августе 2005 года на юго-восток США обрушился ураган «Катрина».

По официальным данным, его жертвами стали свыше 1800 человек. Ущерб оценили более чем в 108 млрд долларов.