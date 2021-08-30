Памфилова встретится с руководством миссии наблюдателей от СНГ, которые будут следить за выборами в Госдуму

Общение во многом будет носить формальный характер. В первую очередь планируется вручить представителям миссии аккредитационные удостоверения международных наблюдателей.

Глава ЦИК Элла Памфилова и представители делегации от Содружества Независимых Государств будут говорить об организации в России мониторинга процесса голосования. Однако, как стало известно ранее, за его ходом не смогут следить представители бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека.

В БДИПЧ объяснили, что не смогут отправить наблюдателей на выборы в Госдуму из-за ограничений со стороны властей России. По словам руководства организации, требование Москвы уменьшить количество наблюдателей невыполнимо, поскольку эффективно и точно следить за выборами можно только при участии определенного числа наблюдателей.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября — в единый день голосования.