Власти американского штата Луизиана сообщили о первой жертве урагана «Ида»

В полицию поступил звонок о том, что на дом упало дерево. Прибывшие на место спасатели сообщили, что неизвестный умер на месте. Ранее о погибших или пострадавших в результате удара стихии не сообщалось.

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган, которому была присвоена четвертая категория из пяти возможных, обрушился на Луизиану в воскресенье днем. К вечеру он ослабел до третьей категории, однако по-прежнему грозит серьезными разрушениями. Скорость ветра достигает 49,1 м/с, он движется в северо-западном направлении со скоростью около 16 км/ч.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс призвал жителей подготовиться переждать ночь в бункерах: «Приближающийся ураган будет одним из сильнейших в Луизиане с середины 19 века. Скорость ветра составит около 140 миль в час.

Время заканчивается. Как я говорил раньше, к тому времени, когда вы пойдёте спать, вам необходимо находиться там, где вы собираетесь пережить шторм. Вам нужно подготовиться насколько это возможно».

На побережье штатов Луизиана, Миссисипи и Алабама объявлена угроза наводнений.