Почти 50 человек задержаны в Афинах на протестах против обязательной вакцинации от коронавируса

Всего в акции у парламента приняли участие примерно 7,5 тысяч человек.
Как сообщает издание Iefimerida со ссылкой на министерство внутренних дел, группа людей начала бросать бутылки с зажигательной смесь, стрелять из ракетниц, а также кидать бутылки и другие предметы в полицию.
В ответ силовики применили слезоточивый газ. Митингующие после этого начали расходиться.
Накануне греческие власти опубликовали указ, согласно которому обязательной вакцинации подлежат люди, работающие в больницах и домах престарелых. Непривитых отправят в неоплачиваемый отпуск.