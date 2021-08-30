Почти 50 человек задержаны в Афинах на протестах против обязательной вакцинации от коронавируса

Всего в акции у парламента приняли участие примерно 7,5 тысяч человек.

Как сообщает издание Iefimerida со ссылкой на министерство внутренних дел, группа людей начала бросать бутылки с зажигательной смесь, стрелять из ракетниц, а также кидать бутылки и другие предметы в полицию.

В ответ силовики применили слезоточивый газ. Митингующие после этого начали расходиться.

Накануне греческие власти опубликовали указ, согласно которому обязательной вакцинации подлежат люди, работающие в больницах и домах престарелых. Непривитых отправят в неоплачиваемый отпуск.