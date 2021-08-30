По меньшей мере 11 человек погибли в результате столкновения двух пассажирских судов на реке Уальяга в Перу

Еще девять числятся пропавшими без вести, ведутся их поиски, сообщает ВМС страны.
Личный состав береговой охраны спас 60 человек. На месте сейчас работают военные моряки. Идет поисково-спасательная операция.
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Еще девять числятся пропавшими без вести, ведутся их поиски, сообщает ВМС страны.
Личный состав береговой охраны спас 60 человек. На месте сейчас работают военные моряки. Идет поисково-спасательная операция.
В Эстонии продолжают чествовать коллаборационистов и карателей Открыт памятник «лесным братьям» — сражавшимся против советской армии военизированным отрядам эстонских националистов и уголовников. В историю эти деятели вошли не как воины, а как обыкновенные душегубы, исподтишка расправлявшиеся с невинными гражданскими…
«Отфильтрованные выборы». Снятие кандидатов оппозиции При утрате властью морали у нее утрачивается важнейшая легитимность – не только электоральная, но ценностная легитимность. Власть становится бессодержательной, она заботится только о себе и ни о чем больше. Люди это видят, люди это понимают…
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