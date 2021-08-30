Арабские Эмираты с этого дня возобновят выдачу туристических виз, но при этом необходимо выполнить ряд условий

Визу выдадут только привитым от коронавируса иностранцам. При этом власти Арабских Эмиратов поставили ещё одно условие: вакцина должна быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

Напомним, что российского препарата «Спутник» в списках ВОЗ пока нет. При этом жители Эмиратов могут им прививаться наряду с вакцинами из Китая и США. Решение Эр-Рияда о правилах выдачи виз распространяется, в том числе, и на страны, въезд из которых в Арабские Эмираты из-за коронавируса был запрещён. Их жителям, сделавшим прививки, теперь необходимо сдать тест на ковид в аэропорту только по прибытии в страну.

Ранее перед полётом в Эмираты нужно было предоставить отрицательный тест, а по прибытии в страну — ещё один. Его делают бесплатно. Требование касалось и россиян.

В Арабских Эмиратах последние дни выявляют около тысячи заражённых за сутки, несколько человек умерли. С начала пандемии в стране выявили более 700 тысяч случаев заболевания, больше двух тысяч инфицированных скончались.