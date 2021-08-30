В Мещанском суде Москвы состоится рассмотрение дела в отношении причастного к убийству антифашиста Алексея Стутуги

Трое из четырех фигурантов дела о причинении смерти по неосторожности ранее были отпущены из СИЗО и скрылись. В суде гособвинение сегодня представит свои доказательства по делу о гибели известного в движении антифашистов активиста.

На скамье обвиняемы — уроженец Ингушетии Ахмед Гулоев. Ему предъявлены обвинения по статьям о причинении смерти по неосторожности и причинению тяжкого вреда здоровья группой лиц. По первой грозит до двух лет принудительных или исправительных работ, а по второй — до 12 лет колонии. Трое других фигурантов — Сайхан Адаев, Ибрагим Балиев и Аслахан Садаев — на предыдущие заседания суда не явились. Их дело выделено в отдельное производство.

По данным адвокатов потерпевшей стороны, а это мать Сутуги, они находятся в Чеченской республике. Алексей Сутуга, актер «Театра.doc» и фигурант политических уголовных дел, был известен в среде активистов левого движения и антифа как «Сократ». Он был избит год назад в Москве недалеко от станции метро Бауманская. 1 сентября 2020-го Сутуга скончался в реанимации института Склифосовского.

Решение об освобождении под подписку о невыезде скрывшихся участников драки, в результате которой погиб Алексей Сутуга, принимала судья Мещанского суда Олеся Менделеева.