Заморозки и первый снег ожидаются в начале сентября в 11 российских регионах. В их числе Мурманская, Вологодская, Архангельска, Свердловская области. Такой прогноз дал центр «Фобос». В Центральной России уже с четверга начнется похолодание, которое будет сопровождаться дождями и северным ветром. В Москве днем будет не теплее 16 градусов, ночью — 5-10 тепла, пасмурно и сыро. Как ожидается, погода будет на несколько градусов прохладнее климатической нормы. В Гидрометцентре полагают, что такой температурный фон останется и на следующих выходных. В то же время до конца календарного лета и 1 сентября погода в столичном регионе будет теплой: 21-26 градусов.