Американский город Новый Орлеан остался полностью без электричества из-за урагана «Ида»

Всего в штате Луизиана без света сидят почти 600 тысяч человек, сообщают местные СМИ.

Ураган четвертой категории из пяти возможных обрушился на побережье Мексиканского залива накануне. К вечеру он ослаб до третьей категории. Несмотря на это, согласно сообщению Национального центра по наблюдению за ураганами, в штате сохраняются «катастрофические условия».

На юго-западе Луизианы, в том числе в Новом Орлеане, объявлена угроза наводнений.

Ураган движется в северо-западном направлении со скоростью около 16 км/ч. В штатах Алабама, Миссисипи и Флорида объявлена угроза возникновения торнадо.