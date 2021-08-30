Белый дом подтвердил перенос встречи президентов США и Украины. Джо Байден примет Владимира Зеленского на день позже — 1 сентября. Об этом свидетельствует график американского лидера, распространенный его пресс-службой. В нем отмечается, что «визит подтвердит непоколебимую поддержку Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности» Украины, а также «тесное сотрудничество» между странами в сфере «энергетической безопасности». Кроме того, подчеркивается, что США поддерживают «усилия президента Зеленского по борьбе с коррупцией» и реализации реформ. О том, что встреча Зеленского и Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября ранее сообщили в офисе президента Украины. Там это объяснили завершением эвакуации американских граждан из Афганистана.