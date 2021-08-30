Великобритания, по данным ТАСС, признает необходимость совместной работы с Россией и Китаем по Афганистану. У Москвы и Пекина могут быть возможности повлиять на новые власти в Кабуле, сообщает агентство со ссылкой на британский дипломатический источник. Он упомянул в этой связи усилия, которые Великобритания предпринимает в ООН с целью формирования единой позиции Совета Безопасности ООН. Сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен провести встречу с постоянными представителями «пятерки» СБ ООН по Афганистану.