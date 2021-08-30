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04:07, 30 августа 2021

Бывший президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге скончался в возрасте 79 лет

Бывший президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге скончался в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба организации. Что стало причиной смерти, не уточняется. Жак Рогге был восьмым президентом МОК. Он возглавлял организацию с 2001-го по 2013 год, а потом стал ее почетным президентом. Именно при нем Сочи выиграл право принять зимние Олимпийские игры 2014 года. В память о Рогге МОК приспустит на пять дней Олимпийский флаг на всех объектах организации.


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