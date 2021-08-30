Течение реки Миссисипи на юге США поменяло направление из-за урагана «Ида». Это грозит затоплениями. Об этом сообщила телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на Геологическую службу США. Ураган четвертой степени (из пяти возможных) накануне обрушился на побережье штата Луизиана. Это сопровождалось выбросом больших объемов морской воды, в результате чего уровень Миссисипи поднялся на 2 с лишним метра. Судя по кадрам, которые демонстрируют американские телекомпании, «Ида» уже привел к некоторым разрушениям. Сильный ветер вырывает с корнем деревья, срывает крыши домов, обрывает линии электропередачи. Около 450 тысяч человек в Луизиане остались без света. Восстановительные работы могут занять несколько недель. Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало. Власти штата опасаются, что нынешний ураган станет самым сильным как минимум за последние полтора столетия.
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