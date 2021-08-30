Вертолет Ми-8, упавший в Курильское озеро на Камчатке, подняли со дна. Сейчас он находится более чем в полукилометре от берега. Его закрепили на понтонах. Сегодня операция продолжится. Дальше будет принято решение, как его удалить из акватории озера, сообщил зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Восемь человек выжили. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Поисковая операция на месте была завершена 18 августа, когда на поверхность подняли тела всех погибших. Озеро закрыто для посещения до 6 сентября.