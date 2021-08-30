Девять мирных граждан, по данным телеканала CNN, погибли во время ракетного удара США в Кабуле. Все погибшие были членами одной семьи. Среди них — шестеро детей. Самым младшим было два и три года, рассказал родственник погибших.

Пентагон назвал целью удара беспилотника – уничтожение машины с террористами-смертниками, которые направлялись в аэропорт столицы Афганистана. Центральное командование США уже заявило, что оценивает возможные потери среди мирного населения. Сами потери они связывают с тем, что в машине было значительное количество взрывчатки.

26 августа в аэропорту Кабула прогремели несколько взрывов, ответственность за которые взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Погибли почти 200 человек, в том числе 13 американских военных. После этого президент США Джо Байден поручил отомстить организаторам взрывов.