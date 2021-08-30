Власти США опасаются серьезные разрушения в южных штатах из-за урагана «Ида». Ожидается выпадение большого количества осадков. Однако на восстановительные работы выделят все необходимые ресурсы, пообещал президент Джо Байден. По его словам, устранение последствий непогоды может занять несколько недель. Уже подготовлены 13 поисково-спасательных команд, более 100 карет скорой помощи и команд медиков, а также десятки убежищ. Кроме того, Байден подписал указы о введении режима чрезвычайно ситуации в Луизиане и Миссисипи. Ранее губернатор Луизианы Бел Эдвардс назвал «Иду» самым мощным ураганом за всю историю штата, начиная с 1850 года. Скорость ветра составляет примерно 225 км/час.

Накануне ураган, сформировавшийся в Атлантическом океане, достиг побережья Мексиканского залива на территории Луизианы. Это уже привело к массовым перебоям в электроснабжении в штате.