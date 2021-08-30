Совет Безопасности ООН в данный момент не рассматривает возможность отправки миротворцев в Афганистан. Об этом сказал РИА Новости источник в Совбезе. По его словам, сейчас ведется обсуждение проекта резолюции, которую подготовили США, Великобритания и Франция. Его суть заключается в том, чтобы все желающие покинуть страну афганцы могли как можно быстрее безопасно это сделать этоАвторы документа выразили надежду на то, что он будет подписан всеми членами Совбеза как можно скорее.
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