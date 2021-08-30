Талибы отключили интернет в неподконтрольной им афганской провинции Панджшер. Там перестали работать SIM-карты двух операторов, сообщает Raha Press и ТАСС со ссылкой на источник в регионе. Собеседник ТАСС сказал, что мобильный интернет заблокирован частично, но Панджшер отключен от общенациональной системы телекоммуникаций. Пока гуманитарная ситуация там остается стабильной, но талибы стремятся ее существенно ухудшить. Они блокируют доступ к государственной системе подачи электроэнергии, периодически перекрывают дороги. Собеседник агентства опасается, что боевики заблокируют поставки продовольствия и топлива.

«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.