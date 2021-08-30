В отношении почти 170 мигрантов, задержанных после массовой драки в Москве, составили протоколы о мелком хулиганстве. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, в минувшую субботу в полицию поступило сообщение о скоплении молодых людей на Бабаевской улице, которые агрессивно себя вели и выясняли отношения на повышенных тонах. При виде полицейских они попытались скрыться в одном из общежитий. Однако, их нашли и доставили в территориальные отделы МВД.

В последнее время участились случаи стычек мигрантов в столичном регионе. За месяц из Москвы депортировали свыше 200 человек, причастных к правонарушениям, в том числе к участию в массовых драках. Мэр Сергей Собянин предупредил о готовности властей жестко реагировать на подобные действия приезжих.