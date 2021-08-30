Сборная России по пляжному футболу выиграла финал чемпионата мира, проходившего в Москве. Матч Россия — Япония завершился со счетом 5:2 в пользу российской команды. В борьбе за третье место Швейцария со счетом 9:7 победила команду Сенегала. Россия стала трехкратным чемпионом мира. До этого национальная команда побеждала в 2011 и 2013 годах.
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