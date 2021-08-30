Спасатели обнаружили тело испанского подростка, пропавшего после урагана «Нора» в западном мексиканском штате Халиско. Об этом сообщил в «Твиттере» глава региона Энрике Альфаро. По его словам, трагедия произошла из-за частичного обрушения отеля в курорте Пуэрто-Вальярта, вызванного выходом из берегов реки Куале. Продолжаются поиски женщины, которую унесло потоком воды.

Циклон вызвал подтопления и сход оползней в ряде районов, повалил множество деревьев и столбов линий электропередач. К настоящему времени ураган «Нора» ослаб и превратился в тропический шторм, который движется над тихоокеанским побережьем Мексики. Скорость ветра составляет примерно 30 м/с с порывами до 39 м/с.