В Польше задержали 13 человек при попытке разрушить заграждение на границе с Белоруссией. Они намеревались его снести, прицепив к двум машинам. Правоохранительные органы собираются предъявить обвинения задержанным. На транспортные средства наложен арест, передает издание Dziennik со ссылкой на погранслужбу.

Неделю назад министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о планах властей построить 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией. Решение было принято из-за наплыва мигрантов, которые направляются в Евросоюз. По словам министра, 100 км ограждений уже возведены. осталось достроить еще 50 км.