Пентагон подтвердил ракетный удар в Кабуле. Он был совершен накануне с помощью беспилотника. Целью стал предположительно заминированный автомобиль «Исламского государства». Погибли несколько человек. Военные объяснили атаку угрозой нового взрыва в аэропорту Кабула. В Пентагоне утверждают, что жертв среди гражданских лиц нет. Между тем, как сообщает Ariana News со ссылкой на очевидцев, ракета попала в жилой дом, погибли шесть человек, в том числе четверо детей, еще четверо ранены. Разрушилась часть дома, повреждено две машины. Это второй авиаудар американских военных после взрыва рядом с аэропортом Кабула. В результате первого, как сообщили в Вашингтоне, погибли двое руководителей «Исламского государства» — террористической группировки, запрещенной в России.
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