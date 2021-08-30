Ураган «Ида» обрушился на побережье Мексиканского залива в американском штате Луизиана

Ураган «Ида», сформировавшийся в Атлантическом океане, обрушился на побережье Мексиканского залива в американском штате Луизиана. Ему присвоена четвертая (из пяти) категория по шкале Саффира-Симпсона. По данным метеорологов, скорость ветра достигает 67 м/с. Не исключено усиление. В Луизиане более 370 тысяч домов остались без электричества. Власти ожидают, что в южных штатах будут серьезные разрушения, однако президент Джо Байден пообещал, что на восстановительные работы будут выделены все необходимые ресурсы.
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