Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября. Это связано с завершением эвакуации американских граждан из Афганистана, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что эта «ситуация абсолютно прозрачна и легко объяснима». «Учитывая непредсказуемость и накаленность обстановки в Афганистане, не может возникать никаких двусмысленностей из-за того, что американской стороне необходима фокусировка на этой теме в этот день», — сказал Подоляк агентству «РБК-Украина». По его словам, для Киева также удобнее провести встречу лидеров в информационной обстановке следующего дня.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что на переговорах двух лидеров предусмотрен формат «с глазу на глаз». Планируется обсудить три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.