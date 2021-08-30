Великобритания завершила 20-летнюю военную кампанию международной коалиции в Афганистане. Последние транспортные самолеты с британскими военными накануне покинули Кабул. Посол Великобритании в Афганистане прибыл в воскресенье утром на базу ВВС в Оксфордшире. С 14 августа Британия эвакуировала из Кабула более 15 тысяч человек, в том числе свыше 2 тысяч детей. При этом, есть вероятность, что не все афганцы, работавшие на британское правительство и желающие уехать, смогли это сделать.