Великобритания завершила 20-летнюю военную кампанию международной коалиции в Афганистане. Последние транспортные самолеты с британскими военными накануне покинули Кабул. Посол Великобритании в Афганистане прибыл в воскресенье утром на базу ВВС в Оксфордшире. С 14 августа Британия эвакуировала из Кабула более 15 тысяч человек, в том числе свыше 2 тысяч детей. При этом, есть вероятность, что не все афганцы, работавшие на британское правительство и желающие уехать, смогли это сделать.
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