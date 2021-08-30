Глава СК поручил проверить информацию о строительстве закрытого мусульманского поселка в Подмосковье

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о строительстве закрытого мусульманского поселения в Подмосковье. Высказываются предположения, что он создается под религиозную секту. Жителям близлежащих территорий уже поступают некие угрозы. На этой неделе несколько изданий рассказали о планах создания «халяльного» поселка Аминовка в деревне Нечесово в 140 километрах от Москвы. Согласно его уставу, выдержки из которого приводит газета «Комсомольская правда», в поселке будет действовать дресс-код, запрет на алкоголь, наркотики, громкую музыку, химические удобрения и разведение свиней. Желающих купить участок утверждает специальная комиссия. На территории запланировано возведение мечети. Организатор строительства Амина Шабанова — модельер исламской одежды и блогер. Она стала известна, когда пыталась отстоять право ходить в МГУ в хиджабе.
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