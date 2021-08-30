Дополнительные меры безопасности вводят на Восточном экономическом форуме

Ряд ограничений будут действовать на протяжении всего мероприятия. Так уже с сегодняшнего дня и по 4 сентября на остров Русский нельзя будет проехать крупногабаритным машинам и автомобилям, которые перевозят опасные грузы. Запрет распространяется на дневное время, ночью транспорт сможет проследовать, но только если ему необходимо доставить что-то на сам форум. Для этого водителям потребуются специальные пропуска. Кроме того, на трассах острова Русский запретят парковаться, оставить машину можно будет только на специально обустроенных парковочных площадках. На несколько дней ограничат проведение различных дорожных работ. С 1 сентября самолетам нельзя будет летать над Владивостоком. Исключение составят только рейсы, обеспечивающие безопасность и чартерные лайнеры и вертолеты, которые доставляют участников форума. Во время его проведения в бухтах острова Русский большинству судов запретят плавать.

Восточный экономический форум пройдет со 2 по 4 сентября.