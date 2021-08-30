Суд в Петербурге рассмотрит административные дела об организации несогласованной уличной художественной выставки

Суд в Петербурге рассмотрит сегодня административные дела об организации несогласованной уличной художественной выставки. Полиция задержала более 20 человек, но организаторами посчитала лишь двух.

Перед судом предстанут Маргарита Котельникова и Владислав Васильев по обвинению в организации несогласованной акции. Все это время они находятся в отделе полиции. Об этом сообщили в объединении адвокатов «Апология протеста». Выставка открылась в минувшую субботу в одном из садов в центре Петербурга. Полиция задержала на ней 26 человек. Они утверждают, что в отделе их продержали дольше положенных трех часов и уговаривали сдать отпечатки пальцев. Как пишет издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники, поводом для приезда полиции стала поступившая жалоба о том, что в работах на выставке якобы заметили элементы порнографии. Как уточняет правозащитный проект «ОВД-инфо», полицейские сказали, что их смутили некоторые фотографии из представленных на выставке. В частности, на одной из них была изображена проекция церковных куполов на спине человека, а на другой — слова о полиции, какие, не известно.

Адрес суда и время рассмотрения дела не уточняются.