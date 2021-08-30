Будущее Афганистана после выхода из Кабула американских военных обсудят сегодня на экстренной встрече Совбеза ООН

Будущее Афганистана после выхода из Кабула американских военных обсудят сегодня на экстренной встрече Совета безопасности ООН. Лидеры ряда европейских стран подготовили свои предложения. Это не единственная встреча по Кабулу.

Создать в Кабуле зону безопасности под контролем ООН предлагают Франция и Великобритания. Проект резолюции они представят на заседании Совбеза. Попыткой защиты людей, которые пытаются покинуть Афганистан, назвал инициативу президент Франции. По словам Эммануэля Макрона, создание зоны безопасности в афганской столице позволит продолжать гуманитарные операции. Он также добавил, что Париж предварительно договаривается с талибами о возможной эвакуации большего числа людей. Ранее Франция и Британии сказали, что вывезли из Афганистана всех своих граждан. Помимо Совбеза ООН представители стран «большой семёрки», а также Турции и Катара обсудят сегодня будущее аэропорта Кабула. Две последние страны в переговорах примут участие не случайно. Турцию и Катар талибы рассматривают как страны, которые могли бы технически управлять воздушной гаванью. США намерены завершить эвакуацию во вторник, после этого аэропорт окажется полностью под контролем талибов. Боевики утверждают, что у них есть специалисты для управления аэропортом. Напомним, движение Талибан* в России признано террористическим и запрещено.

На прошлой неделе возле аэропорта Кабула прогремело два взрыва. Погибли около двухсот человек, в том числе 13 американских военных, пострадали больше тысячи. Ответственность за теракты взяла на себя группировка «Исламское государство»*. Она признана террористической и запрещена в России.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ