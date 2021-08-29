Лионель Месси впервые появился на поле в составе французского клуда «Пари Сен-Жермен».

Это произошло в гостевом матче чемпионата Франции против «Реймса». На 66-й минуте знаменитый нападающий вышел на замену Неймара. 34-летний аргентинец заключил контракт с ПСЖ 10 августа и впервые был включен в заявку команды на матч. Ранее Месси выступал только за испанскую «Барселону», в составе которой десять раз становился чемпионом Испании, семь раз — победителем Кубка Испании, восемь раз – Суперкубка Испании. Четыре раза он побеждал в ЛЧ, трижды — в Суперкубке УЕФА, столько же — на клубном ЧМ. Рекордные шесть раз Месси становился обладателем «Золотого мяча».