Анкара не сможет предоставить убежище беженцам из Афганистана

Об этом турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил по итогам переговоров с германским коллегой Хайко Маасом. По словам Эрдогана, Турция до конца выполнила моральные и гуманитарные обязанности в отношении

миграции, о дополнительной волне беженцев не может быть и речи, — заключил он.