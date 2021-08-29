Байден и его супруга встретилис с семьями американских военнослужащих, погибших во время теракта в аэропорту Кабула

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл встретились на базе ВВС Довер с семьями американских военнослужащих, погибших во время теракта в аэропорту Кабула. Встреча с родственниками погибших была закрытой для прессы. Байден и его супруга приняли участие во встрече самолета с останками американских военных, который прибыл с авиабазы Рамштайн в Германии. 26 августа возле здания кабульского аэропорта прогремело два взрыва, устроенных смертниками из террористической группировки «ИГ «, запрещенной в РФ. Жертвами этой атаки стали более 200 человек, том числе 13 военнослужащих США. Угроза терактов в Кабуле сохраняется.

Евросоюз должен быть впредь в состоянии без США обеспечивать безопасность таких объектов, как аэропорт в Кабуле, в случае возникновения острых ситуаций. К этому призвал кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС-ХСС Армин Лашет во время первых теледебатов основных претендентов на пост главы правительства. По его оценке, то, что происходило в аэропорту Кабула во время эвакуации — это катастрофа Запада.