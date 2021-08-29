Радикальное движение «Талибан»* осудило американский ракетный удар по Кабулу

В эфире Си-эн-эн представитель талибов Билала Карими подчеркнул, что США нарушили суверенитет республики, проведя операцию на чужой земле. По его словам, американское руководство должно было заранее предупредить талибов о своих намерениях в отношении боевиков ИГ*. Американские силы в воскресенье нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого, как утверждают в Пентагоне боевики собирались совершить новый теракт в аэропорту Кабула. В результате ракетного удара американцев, по данным газеты «Афганистан таймс», погибли семь человек. Пентагон гибель мирных граждан не подтверждает.

*признано террористическим и запрещено в РФ