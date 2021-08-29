Против 59-летнего жителя Новосибирска , открывшего стрельбу по людям, возбудили уголовное дело.

Как сообщает региональное управление СК, его обвиняют в грубом нарушении общественного порядка с применением оружия. По версии следствие, сегодня вечером пьяный новосибирец начал стрелять по прохожим из охотничьего оружия из своей квартиры на третьем этаже. Пострадали пять человек, двое из них госпитализированы.