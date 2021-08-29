Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн не будет выступать на фестивале «МакЛарин за Родину», который проходит сегодня в Твери. Об этом в инстаграме сообщил организатор фестиваля, владелец пивной компании «Афанасий», член партии «родина» Максим Ларин. Судя по сообщению, появившемуся в инстаграме Ларина днем организаторы фестиваля до последнего пытались уговорить Линдеманна выступить на мероприятии. Накануне в гостиничный номер Линдеманна пришли полицейские. Музыканту выдали предписание о недопустимости нарушения антиковидных мер на концерте в Твери. На его продюсера составили административный протокол о нарушении миграционного режима. 4 и 5 сентября Линдеманн планирует выступить на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» в Москве.
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