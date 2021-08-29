В Кабуле сегодня произошел новый взрыв

Удар совершили американские военные по террористам запрещённой в России террористической организации ИГИЛ. В субботу вечером власти США приказали своим гражданам покинуть аэропорт из-за угрозы теракта. Подробности — в материале корреспондента Эха в Вашингтоне Карины Орловой.

ТЕКСТ: Около двух часов назад стало известно о сильном взрыве примерно в пяти километрах от аэропорта Кабула — на видеокадрах с места событий был виден черный дым, поднимающийся из жилого здания. Позднее пресса сообщила, что американские силы нанесли ракетный удар по объекту в Кабуле — чтобы уничтожить автомобиль, заминированный террористом-смертником из ИГИЛ-К (запрещенной в России организации), который планировал взорвать аэропорт. Эту информацию позднее подтвердил и Пентагон — после удара Дрона произошёл вторичный взрыв, что свидетельствует о том, что автомобиль был начинен взрывчаткой. По данным агентства АР, во время удара по террористам погиб ребенок, но американские военные гибель гражданских лиц не потверждают. В субботу вечером президент США Джо Байден заявил о высокой вероятности нового теракта в Кабуле в ближайшие 24-36 часов, после чего посольсьтво США в афганской столице приказало американским гражданам немедленно эвакуироваться из аэропорта из-за угрозы теракта.

ОТВОДКА: Во время теракта в аэропорту Кабула 26 августа погибли 170 человек, включая 13 американских военнослужащих — сегодня Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден почтят память погибших на церемонии на военной базе в Довере и встретятся с семьями погибших.