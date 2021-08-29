Подросток из Испании, отдыхавший с родителями в Мексики, пропал без вести после удара по региону урагана «Нора»

Подросток из Испании, отдыхавший вместе с родителями на западе Мексики, пропал без вести после удара по региону урагана первой категории «Нора». Как пишет местная пресса со ссылкой на обращение матери ребенка, 13-летний мальчик исчез после того, как вышедшая из берегов река Куале разрушила здание небольшого отеля, в котором остановилась семья. Власти отправили на поиски мальчика около 100 спасателей и десятки единиц техники.