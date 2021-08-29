СК проверит информацию о том, что в Подмосковье под видом «экопоселения» планируется создание религиозного анклава

Глава СК поручил проверить информацию СМИ о том, что в деревне Нечёсово в Шаховском районе Московской области под видом «экопоселения» планируется создание религиозного анклава и что жителям близлежащих территорий уже поступают некие угрозы. В частности МК высказывал предположение, что данный поселок создается под религиозную секту. Александр Бастныкин приказал местным властям проверить доводы прозвучавшие в СМИ и представить подробный доклад по ситуации. Подмосковное управление СК пока ситуацию не комментировало.