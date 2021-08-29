Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поддержал идею создания под контролем ООН «зоны безопасности» в Кабуле с участием международных миротворческих сил. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон призовут ООН работать над созданием такой «зоны безопасности» в столице Афганистана для защиты гуманитарных операций. При этом Чавцшоглу заявил, что Анкара не сможет предоставить убежище беженцам из

Афганистана, пояснив, что у нее нет возможности выделять на это дополнительные

средства.