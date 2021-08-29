Умер бывший президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге, ему было 79 лет

Об этом сообщается на сайте МОК. Что стало причиной смерти не уточняется. В знак уважения к Рогге олимпийский флаг будет приспущен в течение пяти дней на всех объектах комитета. Жак Рогге возглавлял МОК с 2001 по 2013 год. При его руководстве МОК выбрал Сочи местом проведения зимней Олимпиады в 2014 году.