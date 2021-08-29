Россиянина, который приплыл на Хоккайдо с Курильских островов, задержали в Японии за незаконное пересечение границы

Как сообщили «РИА Новости» в генконсульстве России в Саппоро, обычно задержанных за нелегальный въезд депортируют. Газета Hokkaido ранее сообщила, что россиянину отказали в политическом убежище, и он не получит разрешение на временное пребывание в Японии. По сведениям издания, на следующей неделе гражданина России передадут российским дипломатам.