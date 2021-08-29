Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн не выступит на фестивале «МакЛарин за Родину» в Твери

Как сообщил организатор фестиваля, основатель пивного холдинга «Афанасиий» и член партии «Родина» Максим Ларин, от Тилля Линдеманна получен ответ, в котором он сообщает, что власти не разрешили выступать на мероприятии, предупредив о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения антиковидных предписаний. Накануне источник ИФ сообщил, что во время ночного визита в отель в Завидово к Линдеманну завели административное дело в отношении его продюсера за нарушение миграционного режима — он может быть депортирован из страны. Фестиваль «МакЛарин за Родину» должен был пройти сегодня. Ларин утверждал, что никакого политического подтекста мероприятие не несет, не смотря на аллюзии с названием партии, в которой он состоит.
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