Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн не выступит на фестивале «МакЛарин за Родину» в Твери

Как сообщил организатор фестиваля, основатель пивного холдинга «Афанасиий» и член партии «Родина» Максим Ларин, от Тилля Линдеманна получен ответ, в котором он сообщает, что власти не разрешили выступать на мероприятии, предупредив о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения антиковидных предписаний. Накануне источник ИФ сообщил, что во время ночного визита в отель в Завидово к Линдеманну завели административное дело в отношении его продюсера за нарушение миграционного режима — он может быть депортирован из страны. Фестиваль «МакЛарин за Родину» должен был пройти сегодня. Ларин утверждал, что никакого политического подтекста мероприятие не несет, не смотря на аллюзии с названием партии, в которой он состоит.