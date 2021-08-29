Ответственность за новые взрывы в столице Афганистана лежит на военных США

Об этом говорится в переданном телеканалом Al Jazeera заявлении захватившего власть в стране движения «Талибан»*. Целью ракетного удара, как утверждают в Пентагоне, был террорист-смертник ИГ*, который должен был совершить новый взрыв в аэропорту Кабула. Как сообщали местные СМИ, в результате ракетного удара обрушился жилой дом, погибли по разным данным от шести до семи человек. Американские власти гибель мирных граждан пока не подтвердили.

*признано террористическим и запрещено в РФ