В Москве полиция задержала четырех участников пикетов в поддержку телеканала Дождь и других СМИ, признанных Минюстом «иноагентами». Как сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо», задержанные доставлены в ОВД «Арбат». К ним выехала адвокат Юлия Сычева